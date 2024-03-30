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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طائرة الزمالك تهزم سموحة بالدوري الممتاز

طائرة
طائرة
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فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، على نظيره سموحة بنتيجة 3 _ 1، في المباراة التي جمعتهما على صالة "تحيا مصر" بمدينة 6  أكتوبر، في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-


25 - 21
25 - 21
25 - 23
25 - 15


من المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع سموحة، اليوم السبت، في ثاني مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباريات الدور النصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز، بنظام best of 3، على أن يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى الدور النهائي.

ويضم الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" كل من: سيدني لوتشيانو بابكي مديرًا فنيًا، أشرف أبو الحسن مدربًا عامًا، ومحمد عبدالمنعم مدربًا، محمد علي مدربًا، وأحمد سعودي طبيبًا، وأحمد شعلان مديرًا إداريًا.

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