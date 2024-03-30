تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال خاصة بالمرافق في مدينة نصر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرافق بمنطقة مدينة نصر.

واستلزم ذلك غلق كلي لمدخل محور شينزو آبى من محور الشهيد بالاتجاه القادم من أسفل كوبرى جيهان السادات مع تحويل حركة المركبات لاستكمال السير بمحور الشهيد فالدوران والعودة عن طريق مطالع ومنازل كوبرى أعمار "عمر سليمان" فيمينًا محور شينزو آبى، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة الـ 3 عصرًا اليوم السبت الموافق وحتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد الموافق 31/3/2024.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

