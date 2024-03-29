أمير مرتضى منصور: "أنا وعيلتي فرضنا السيطرة على الزمالك وده مش عيب"

علق أمير مرتضى، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، على ما تردد من أقاويل أن الزمالك عزبة مرتضى منصور وأولاده قائلًا: "فكرة ان فيه عيلة مكونة من 3 أشخاص بيشتغلوا عمل عام في مكان واحد ومسيطرين على النادي، دي حاجة حقيقية ومتعيبش، المكان اللي بنديره يا نبسط عليه سيطرة حقيقية يا إما منبقاش موجودين، لأن الناس جابتنا عشان ده، وده اتكرر في أندية كتير زي الإسماعيلي وآل عثمان، وحصل في الأهلي مثال كابتن صالح سليم وكابتن طارق سليم، ودول أساطير بالنسبالي".

وقال أمير مرتضى، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "أنا مش شايف أن لازم يبقى عندنا عقدة لو حد نجح في مكان فيبعد أسرته، ما ممكن إحنا الاتنين عشان متربيين في بيت واحد على حب النادي مثلًا نديله كتير، وصرفت ملايين ووصلت لمرحلة أني بصرف اللي محوشه كمان، وكنت بحلم أني ألعب في المكان كورة فبقيت بدير الكرة في المكان كله، وكنت بعمل مكافآت من جيبي للاعيبة، ولو لاعب ما عايز احمسه بطريقتي أو عنده ظروف خاصة وهو لاعب صغير كنت بعمل كده".