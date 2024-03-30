أمير مرتضى: وُضعت لي ورقة بمنعي من دخول نادي الزمالك وأيامنا منعنا ناس من الدخول

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن سبب منصبه في نادي الزمالك قائلًا: "انا طيب وشرير في نفس الوقت وبيطلع ده مع اللي يستحق، موضوع اني كنت ظابط او محامي وماليش علاقة بالكورة، ده موجود في كل العالم، وعندنا معظم اللي بيلعب كورة مبيهتموش بالدراسة، وده هنا وبرا مصر، والاساطير كلها كده، امثلة محمد صلاح وكريستيانو مثلًا، دول مانعرفش خريجين ايه، لكن أساطير في مجالهم، ومفروض يكون فيه حد متعلم كويس يدير، وهتلاقي المعادلة دي موجودة اوي في الهاند بول، معظمهم خريجي هندسة وطب".



وقال أمير مرتضى، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "الكورة بقى هي اللي بتاخد من التعليم، وأنا كنت من ناشئين الزمالك ونفس جيل شيكابالا، وكنت لاعيب شاطر، لكن كان عليا ضغوط كبيرة، وده بسبب ان والدي كان نائب رئيس الزمالك، وده كان ضغط عليا لان الكل عارف ان ابويا رقم 2 في النادي، وكنت هتعامل معاملة خاصة سواء ايجابية او سلبية، وده أثر عليا".

وأضاف أمير مرتضى قائلًا: "انا في قطاع الناشئين كان مجلس الإدارة بيتحل، فا كان في مشاكل ان اما موجودين او لأ، زي دلوقتي متعلق لي ورقة اني ما دخلش النادي، وكتير عاملوها، وبيحصل ده عشان اللي كان في الإدارة سابقًا بيبقى له شعبية وجماهيرية فا ميرجعش تاني، واحنا موجودين عملنا كده بس بإجراءات قانونية، وانا في النادي مكنتش معني بقصة الانتخابات ودايمًا كنت احب ابعد عن الحتة الاجتماعية ببعد عنا، لاني عارف ان في يوم من الايام هتحط فيها سواء انتخابات أو منصب في النادي، وساعتها انا كنت معني أكتر بالكورة".