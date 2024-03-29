هانيا الحمامي تتأهل لربع نهائي بطولة " GillenMarkets" للإسكواش

تأهلت هانيا الحمامي، لاعبة وادى دجلة للدور الربع النهائي لبطولة "GillenMarkets" للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، بعد تغلبها على اليابانية ساتومي واتانابي -المصنفة الـ10 عالميًا- بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-5) (11-3).



يأتي هذا استمرارًا للأداء القوي لبطلة وادى دجلة هانيا الحمامي في كبرى البطولات المحلية والدولية.



ومن المقرر أن تلتقي هانيا الحمامي المصنفة الثانية عالميًا، في الدور نصف النهائي مع اللاعبة فيروز أبو الخير المصنفة ال 20 عالميًا، غدًا السبت بمدينة لندن عالمياً.

وتعد بطولة " GillenMarkets" للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 27 مارس وحتى 1 أبريل الجاري بمدينة لندن، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.



وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر ، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.