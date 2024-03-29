واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مسؤولين في هونج كونج

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عزمها اتخاذ خطوات لـ "فرض قيود" على تأشيرات العديد من المسؤولين في "هونج كونج"، على خلفية تدابير اتخذتها سلطات البلاد، رأتها واشنطن "مقلقة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية إن الخطوة تأتي ردا على سن السلطات في هونج كونج قانونا جديدا للأمن القومي يتضمن أحكاما "فضفاضة ومحددة بشكل غامض فيما يتعلق بالفتنة وأسرار الدولة والتعامل مع الكيانات الأجنبية".

وأبدى بلينكن تخوفه من أن استخدام هذه الأحكام في "استهداف المعارضة" داخل هونج كونج وتطبيقها في الخارج".

وأضاف البيان أن "القيود جديدة على التأشيرة؛ ستشمل العديد من مسؤولي هونج كونج المسؤولين عن القمع المتصاعد على الحقوق والحريات".