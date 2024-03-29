الكويت ترحب بالإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية حول انتهاكات إسرائيل في غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أعلنت عنها يوم أمس محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الجمعة إن ذلك جاء ضمن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعمل على الإلزام الفوري للاحتلال الإسرائيلي بهذه الإجراءات والتأكيد علي أهمية حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات والانتهاكات ووصول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والضرورية لسكان القطاع بالنظر إلى الظروف المعيشية الخطيرة والتدمير الحاصل في القطاع.

وأضافت أن ذلك يستوجب الوقف الفوري لحرب الإبادة الذي يمارسها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والالتزام وفق ذلك بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2728 والذي يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكرت أن دولة الكويت تشدد على أهمية ممارسة المجتمع الدولي كافة أشكال الضغط على الاحتلال الصهيوني لإرغامه على الإذعان لمطالبات محكمة العدل الدولية والقرارات الأممية بشكل كامل وعاجل ودون إبطاء والعمل على تسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية وفق كافة الوسائل والمنافذ الحدودية لمنع وقوع كارثة إنسانية.