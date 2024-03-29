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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بحرق سيارة حماه داخل جراج بالعياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم باشعال النيران بسيارة حماه داخل جراج بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة حول اندلاع حريق داخل سيارة متواجدة في جراج بالمنطقة.

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية للسيطرة على الحريق، وتمكنت من إخماده دون أي إصابات بفضل التدخل السريع والكفاءة في التعامل مع الواقعة.

بعد التحقيقات، كشف مالك السيارة، سائق يبلغ من العمر 57 عامًا، عن اتهامه لزوج ابنته بإشعال الحريق نتيجة خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استصدار أذن مسبق من النيابة العامة، حيث تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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