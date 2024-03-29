تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري الممتاز لمدة 3 أيام

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري الممتاز لمدة ثلاثة أيام، لتقام أيام 3 - 4 - 5 أبريل الحالي.

تأجلت مواجهات الإسماعيلي مع سموحة، الجونة مع المقاولون العرب وسيراميكا كليوبترا مع زد التي كان من المقرر إقامتها الأحد المقبل، لتقام الأربعاء الموافق الثالث من أبريل.

كما تأجلت مباريات إنبي مع فاركو، المصري مع الاتحاد والبنك الأهلي مع الداخلية التي كان من المقرر إقامتها الإثنين المقبل، لتقام الخميس الموافق الرابع من أبريل، بينما تأجلت مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، لتقام الجمعة الموافق الخامس من أبريل.