الدفاع المدني بغزة: الاحتلال نسف منازل بمحيط مجمع الشفاء ومئات الجثث ليس بوسعنا انتشالها

قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال تنسف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء، وإن مئات الشهداء في محيط المجمع لم يتم التمكن من الوصول إلى جثثهم لانتشالها.

ووجه بصل في تصريح صحفي نداء للعالم: "نحن بحاجة ماسة لحفارات لنتمكن من انتشال الجثث من تحت الأنقاض".

وأضاف أن الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدني والكوادر الطبية بالمستشفيات، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف معدات وعربات جهاز الدفاع المدني، والذي بات يفتقر للإمدادات ويعمل بالحد الأدنى.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع - منذ سنوات - إدخال معدات تخصصية يحتاجها الجهاز لممارسة نشاطه، مستهجنًا أسلوب تعامل الاحتلال مع الدفاع المدني الفلسطيني وهو جهة مدنية لكن الاحتلال يصر على تصنيفها ككيان إرهابي ويستهدف أفراده.

وشدد "بصل" على انّ ما يصل إلى القطاع من شاحنات مساعدات لا يرتقي للحاجة المطلوبة، مشيرا إلى أن الاحتلال يريد أن يبقي على حالة الفوضى التي تصاحب إسقاط المساعدات جوا والتي تتسبب في مقتل المدنيين بالخطأ نتيجة إلى إسقاطها بحرا، وهو ما يؤدي لغرقهم، أو نتيجة سقوطها فوقهم مُباشرة.

وكان 28 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي سيارة ومنازل في مدينة غزة. وواصلت طائرات الاحتلال شن غارات عنيفة على المحافظة الوسطى في القطاع.