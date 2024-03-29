الأهلي يهزم سيمبا في عقر داره ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. صور

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدما في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بعد الفوز على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بنجامين مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي اللاعب أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 5 من بداية اللقاء.

وأصبح الأهلي قريب من التأهل إلى النهائي في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي للمرة 11 على حساب الوداد المغربي.

وشهد الشوط الأول نشاط هجومي للأهلي الذي اعتمد على انطلاقات بيرسي تاو وعلى معلول وحسين الشحات.

في المقابل كان مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي نجم المباراة الأول بعدما تصدى لأكثر من كرة خطيرة لفريق سيمبا طوال اللقاء وحافظ على نظافة الشباك.

وفي الشوط الثاني دفع مارسيل كولر بتغييرات هجومية بنزول رضا سليم وطاهر محمد طاهر بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات وكذلك محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا بدلا من مروان عطية وانتوني موديست .

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيمبا التنزاني بعد قليل على الملعب الوطني مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وانتوني موديست.

يبدأ سيمبا التنزاني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد.

خط الدفاع: كابومبي، باكا، تشي مالون، حسين بكاري.

خط الوسط: باباكار سار، ساديو كانوتيه، دينيس كيبو.

خط الهجوم: سعيدي نتيبازونكيزا ولوامبا نجوما، كلاتوس شاما.

يذكر أن مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.