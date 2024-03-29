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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بيومي فؤاد: "مليش قانون في العمل الفني.. ومحمد سلام قالي أنت بتعمل فينا كده ليه"

الفنان بيومي فؤاد
الفنان بيومي فؤاد
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أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه ليس لديه قانون في العمل الفني، قائلا: "مليش مالكة وكل فنان له أجر ثابت أو متغير من عدد السنوات".

وأوضح "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك احتمالية أنه يقرر يخفض أجره في العمل الفني من أجل المشاركة في عمل يحبه ويفضله.

وتابع: "محمد سلام مرة قالي أنت بتعمل فينا كده ليه، سلام نجم في مكانه"، مشددًا على أنه يتعرض للعتاب من الكثير من الزملاء بسبب خفض أجره في الأعمال الفنية، ونوه بأنه لو شارك في عمل مع فنان اخر يحصل على أجر أعلى منه لا ينظر إلى هذا الأمر ويركز مع نفسه فقط.

الفنان بيومي فؤاد الاعلامية اسما ابراهيم