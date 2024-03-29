طولها 8 كيلو.. مجلس القبائل يتضامن مع غزة بمائدة دون طعام بالعريش

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية أطول مائدة إفطار علي ساحل مدينة العريش، اليوم الجمعة، بطول 8 كيلو متر بدون إفطار تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الاسرائيلي.



وقال مجلس القبائل والعائلات المصرية، في بيان رسمي: إن المائدة تأتي ضمن فاعلية "حكاية خير" والتي أطلقها مجلس القبائل والعائلات المصرية والتي تبدأ بافتتاح قرية الامل احدي القري التي تم تطويرها خلال الأشهر الماضية.

ويحضر الفعالية كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء.

وتتضمن فعاليات مبادرة حكاية خير حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، وتكريم عدد من أسر الشهداء وتقديم مساعدات تيسير الزواج علي عدد من الفتيات الي جانب تقديم رحلات عمرة مجانية علي هامش الحفل.

وأعلن بيان مجلس القبائل والعائلات المصرية عن إقامة فقرة فنية يقدمها المنشد وائل الفشني خلال الحفل المقرر إقامته في قرية سما العريش .