"رامز جاب من الآخر".. تعرف على ضحايا حلقة الليلة

تحل الفنانتان نسرين أمين ويسرا اللوزي ضيوفًا، في حلقة الليلة من برنامج "رامز جاب من الآخر" المذاع على شاشة قناة MBC مصر، عقب أذان المغرب مباشرة.

يستضيف الفنان رامز جلال، مقدم البرنامج، عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، خلال برنامجه التليفزيوني أبرزهم: أيتن عامر، انتصار، ميرهان حسين، محمد أنور، كزبرة، عبد الله السعيد، حمادة هلال، أحمد فهمي، أحمد السقا، علي البليهي، باكيلا الكيك، فراس البريكان، مي عمر، محمود كهربا، بدرة، سمية الخشاب، جوهرة، أحمد حسام ميدو، أوس أوس، محمد شاهين، نجلاء بدر، حمو بيكا، باسم سمرة، محمد ثروت، محمد لطفي، أحمد عيد، إمام عاشور.

وفي هذا السياق تشهد الحلقات المقبلة من برنامج "رامز جاب من الآخر" عدد من النجوم وحسب البرومو التشويقي للعمل، ستشهد الحلقات المقبلة، استضافة كلا من: محمد أبو جبل، محمد رياض، وآخرين.