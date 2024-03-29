ads
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

موسكو تدين الهجوم الإسرائيلي على سوريا وتصفه بـ"الاستفزازي وغير المقبول"

سوريا
سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا، واصفةً إياه بأنه "تصرف استفزازي وغير مقبول".

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها أن موسكو قلقة للغاية إزاء هذا الهجوم وتداعياته المحتملة على المنطقة، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وشدد البيان على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية عن الهجوم الإسرائيلي أو موعده، لكنه يأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة

الخارجية الروسية سوريا تصرف استفزازي موسكو مجلس الأمن