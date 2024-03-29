موسكو تدين الهجوم الإسرائيلي على سوريا وتصفه بـ"الاستفزازي وغير المقبول"

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا، واصفةً إياه بأنه "تصرف استفزازي وغير مقبول".

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها أن موسكو قلقة للغاية إزاء هذا الهجوم وتداعياته المحتملة على المنطقة، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وشدد البيان على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية عن الهجوم الإسرائيلي أو موعده، لكنه يأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة