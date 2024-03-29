الخارجية الروسية: موسكو والقاهرة تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة خلال رمضان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو والقاهرة تؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، بدون تأخير.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة "لقد جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة أثناء لقاء اليوم بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف والسفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري".

وأضاف البيان "أن الجانبين الروسي والمصري ركزا - خلال محادثاتهما - على تطور الأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع: في الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى أهمية الامتثال للقرار 2728 المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي في 25 مارس الجاري بضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة خلال شهر رمضان".