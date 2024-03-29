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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخارجية الأمريكية: نسعى لحشد المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإغاثية للفلسطينيين

غزة
غزة
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قال مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تركز بشدة على حشد جهود المجتمع الدولي لمساعدة الأمم المتحدة في زيادة شاحنات المساعدات لإغاثة الفلسطينيين.

وأوضح المسؤول الأمريكي - حسبما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية اليوم، الجمعة، أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية محدود في الوقت الحالي، مما يحد من قدرة التوزيع في جنوب ووسط قطاع غزة.

وأضاف أن مؤشرات المجاعة، خطر محدق في جنوب ووسط غزة ولكنها لم تحدث، مبينا أنها قد تكون موجودة بالفعل في إحدى مناطق شمال قطاع غزة، معربا عن أمله في أن يتم فتح ممر المساعدات البحرية بين منتصف وأواخر أبريل.

وأشار إلى أن واشنطن تلقت إفادة ببعض جوانب الخطة الإسرائيلية في حال الهجوم المحتمل على مدينة رفح الفلسطينية، ولكنها لم تر بعد خطة شاملة للاقتحام.

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