دوري أبطال إفريقيا.. فتح باب حجز تذاكر مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني يوم 5 أبريل المقبل في اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت شركة تذكرتي في بيان رسمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: تم فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي وفريق سيمبا التنزاني بدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

https://twitter.com/Tazkarti/status/1773702424160526612?t=8dCAQIk57F390cS3vOJSoA&s=19

يذكر أن الأهلي حصل على موافقة أمنية بحضور 30 ألف مشجع خلال مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني على ستاد القاهرة.

وكانت هناك محاولات من مسئولي الأهلي لزيادة عدد الجماهير الحاضرة لمباراة ربع النهائي، خاصة وأنه الفريق ينافس على اللقب ويحتاج لدعم أكبر من جماهيره للوصول إلى نصف النهائي.

يذكر أن الأهلي يحل ضيفا على سيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة في ذهاب دور ربع النهائي في تمام الساعة الثامنة على ملعب بنجامين مكابا.