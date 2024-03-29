أوكرانيا والهند تتفقان على إعادة التعاون إلى مستوى ما قبل الحرب الروسية

اتفقت أوكرانيا والهند على استعادة مستوى التعاون الذي كان قائمًا قبل أن تطلق روسيا العنان لحرب واسعة النطاق ضد أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة خلال عقد وزيرا خارجية أوكرانيا والهند دميترو كوليبا وسوبرامانيام جايشانكار، اجتماعًا استعراضيًا للجنة الحكومية الدولية.

وكتب كوليبا عبر منصة /اكس/ للتواصل الاجتماعي: "في نيودلهي، أجريت محادثات صادقة وشاملة مع سوبرامانيام جايشانكار حول العلاقات الثنائية الأوكرانية-الهندية والوضع في منطقتينا والأمن العالمي".

وأضاف كوليبا أنه شارك مع نظيره الهندي في رئاسة اجتماع المراجعة للجنة الحكومية الأوكرانية-الهندية، واتفقا على استعادة مستوى التعاون بين البلدين الذي كان موجودًا قبل الحرب واسعة النطاق التي شنتها روسيا، لتحديد مشاريع واعدة جديدة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى التالي.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأوكراني يزور الهند يومي 28 و29 مارس بدعوة من نظيره الهندي.