أيمن سلامة لـ"البوابة نيوز": الجميع يسعي للمشاركة فى الموسم الرمضاني

قال الكاتب والسيناريست أيمن سلامة إن الموسم الرمضاني يعتبر المحفل الفني الأهم والأبرز على مدار العام، وتتجه إليه أنظار الجماهير فى كل بلاد العالم العربي، نظراً لطقوس إعتاد عليها المشاهد خاصة بالزخم الفني فى هذا الموسم.



وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز" أن المشاركة فى الموسم الرمضاني هدف يسعي الجميع للظهور من خلالة لكل القائمين فى صناعة الفن والدراما تحديداً، "مفيش حد مش عايز ينزل فى رمضان"، ولكن بالطبع هناك العديد من الأعمال التى تظلم بسبب التزاحم الدرامي فى الموسم، ولكن يتم مشاهدتها بشكل جيد بعد نهاية الموسم، وتأخذ فرصتها الكاملة فى العرض والمشاهدة.

وعلق أن الحل لظاهرة التزاحم وظلم بعض الأعمال الجيدة، هو أن تعود الدراما التلفزيونية طوال العام بشكل مرئي على شاشات التلفزيون لكل الجمهور، وأن تعود مواعيد المسلسلات بشكل محدد مثل مسلسل 7 مساء وغيرها، وهو ما يبعد الضغوط والتزاحم على شهر واحد فى السنة، ويكون المسلسل بسيطا 13 حلقة و15 حلقة.

وكشف سلامة "أنا أول واحد فى مصر عمل مسلسل 15 حلقة سنة 2010 وهو مسلسل امرأة فى ورطة"، ومن بعدها أصبح الأمر يتم عمله على فترات، بالطبع مؤيد ولكن بشرط أن يكون الورق يسمح بذلك، الفيصل هو الورق، هناك أعمال لا بد من 30 حلقة، وهناك 15 وهناك 7 وهكذا.

يشارك الكاتب والسيناريست أيمن سلامة بمسلسل "صدفة"، والذي تقدم من خلاله الفنانة ريهام حجاج شخصية مدرسة، ويناقش المسلسل مرحلة هامة وهي المراهقة، ولكن بمعالجة مختلفة بالإعتماد على طرح تحديات العصر من تطبيقات السوشيال ميديا، فى معالجة فنية تقدم رسائل تربوية لقيم المجتمع، وتمثل جرس إنذار لكثير من الأهالي للحرص على مستقبل أبنائهم وما يلاقوه من تحديات لهذا الجيل.

المسلسل بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم ريهام حجاج، خالد الصاوى، رحاب الجمل، عصام السقا، فراس سعيد، سلوي خطاب، تأليف أيمن سلامة والإخراج سامح عبدالعزيز.