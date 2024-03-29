ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن،بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24397 طن تشمل: 4261 طن رمل صب و 6450 طن يوريا و454 طن يوريا معبأ و4750 طن اسمنت معبأ و2312 طن زيت طعام و1250 طن مولاس و4920 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60383 طن تشمل: 22612 طن قمح و7993 طن خردة و2748 طن حديد و5950 طن فول و10500 طن ذرة و447 طن خشب زان و 2148 طن فول صويا و7085 طن سكر و900 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 667 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 135 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 781 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63558 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 140293 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4888 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وبنى سويف والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6400 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62026 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143811 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6092 شاحنة.