"صلاح" درس القانون وأبدع فى الإنشاد الدينى والابتهالات

استطاع صلاح أبو الخير محمد حواش البالغ من العمر 32 عاما ؛والحاصل على ليسانس حقوق جامعة الأزهر دمنهور والمقيم بمركز الدلنجات محافظة البحيرة فى إبهار الجميع بصوته المتميز فى الإنشاد الديني والابتهالات لينال اعجاب الجميع مما شاهده .

حصد تصويت الجميع من أهالى قريته ويكون سبب فى دعم العديد من المواهب الخاصة بالانشاد الدينى والابتهالات كما استطاع من خلال موهبته أن يتحدى الظروف المختلفة لتكوين تلك الشخصية التي نبت عليها من الصغر من خلال مشاركة الاصدقاء حيث أنه درس القانون ولكنه احب الابداع فى الإنشاد والابتهالات الدينية كما أنه شارك بصوت يخطف الألباب ويأخذك إلى حالة من العشق الإلهى أثناء تلاوة آيات من كتاب الله أو مدح النبى صلى الله عليه وسلم بصوت عذب جميل فى العديد من الندوات الثقافية .

ويقول: صلاح لم يكن احد من ابناء القرى بعيد عن حفظ القران و التلاوات والابتهالات فهذه هى طبيعة الريف المصري والقرى البسيطة كلنا صاعدين على تلك المبادئ الاساسية فى حياتنا بالقرآن تطمئن القلوب وحبي للإنشاد عموما داعم اساسى ليا بعد الاصدقاء والاهل والبداية معايا من أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف والدي دائما صاحب الدعم ليا فى كل حاجة بعد ربنا سبحانه وتعالى.

وذكر انه يحلم بالوصول إلى اعلى القمة من خلال تلك الرسالة السامية التى وهبها الله له من خلال مساعدة الآخرين من الشباب الموهوبين فى تلك المجالات وغيرها ليشهد العالم اننا رمز الحضارة والإبداع .