بالإنفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٨٨ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومساعد محافظ البنك المركزي، ومساعد وزير المالية للموازنة العامة، ومساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الفلاح والتحصيل الالكتروني والتحول الرقمي في توزيع التقاوي ومتابعة نقل الأسمدة من خلال نظام ال" gps" وذلك بحضور قيادات الوزارة المعنية وكذلك ممثل شركة اي فاينانس. كما عقد أيضا اجتماعا مع وفد البعثة الاشرافية لصندوق التنمية الزراعية "الايفاد"؛ لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة في مناطق عمله.

وترأس القصير خلال هذا الاسبوع أيضا، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولي.

فيما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، والذي اقامته الوزارة تحت شعار في حب مصر نلتقي، كما طرحت اللحوم البلدية في منافذها بأسعار مخفضة وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة أن أسعار كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280ج و270 جنية لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس والمفروم البلدي 260 جنية والكبدة البلدي 250 جنيه.

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من إعطاء أكثر من مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الاولى والتي بدأت 19 مارس الجاري.

بينما انتهى المعمل المركزي للمناخ الزراعي من تدريب 25 طالبا من برنامج إنتاج المحاصيل العضوية بكلية الزراعة الحيوية جامعة هليوبوليس وذلك في إطار التعاون المثمر والخدمات العلمية والتوعوية التي يقدمها المعمل المركزي للمناخ الزراعي لطلبة كليات الزراعة، كما كرم الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية عددا من الباحثين في المعهد والمعامل الفرعية ضمن احتفالية خاصة بتكريم الأمهات المثاليات إحتفالا بعيد الأم.

ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل حول "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد البحوث العلمية"، كما تابع الدكتور محسن ابو رحاب القائم باعمال مدير معهد بحوث أمراض النباتات، محاصيل الشعير والقمح والفول البلدي في محطة سخا للبحوث الزراعية بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على حالة المحاصيل، حيث رافقه بعض قيادات المعهد والباحثين

كما أعلن قطاع الزراعة الآلية بدء العمل على تطوير محطات الوقود التابعة له على مستوى الجمهورية وعددهم ٥ محطات في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والوادى الجديد والبحيرة والإسكندرية (القصاصين - قويسنا - وشرق العوينات - ووادي النطرون - جناكليس جاري تطويرها ) من خلال تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع التعاون للبترول وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة محددة تحقق عائدا سنويا للقطاع وبعد انتهاء مدة الإيجار تؤول هذه المنشآت للزراعة الالية وتصبح ملكا لها.

فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عدد من طلاب كلية زراعة جامعة عين شمس، للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودوره في منظومة الرقابة على الأغذية والصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، حيث تفقدوا أقسام المعمل، كما استقبل المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي ٦١٠٠ عينة من عملاءه.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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