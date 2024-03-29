صوت الناس.. دينا تستغيث للحصول على "معاش" يعينها على المعيشة وتربية أولادها

تشتكي"دينا جمال إبراهيم" من ظروف قاسية أوصلتها إلى أن يطفح بها الكيل حيث صارت بمنزلة الأب والأم فى وقت واحد.

وبعثت دينا رسالة إلى «البوابة نيوز» شاكية أمورها قائلة: بعد طلاقي أصبحت لا املك أي دخل ولم أصرف النفقة حتى الآن وكل ما أرجوه هو معاش من وزارة التضامن الاجتماعي يساعدني عن المعيشة.

وتابعت: أعول ولدين وبنت أحدهم في الثانوية العامة والآخر في الجامعة ويحتاجون إلى مصروفات دراسية كثيرة وأصبحت حياتهم الدراسية مهددة بالضياع في أي وقت في حالة عدم سداد المصروفات وتلبية متطلباتهم المعيشية.

وكذلك للقدرة على مواجهة غلاء المعيشة، ولذا أرجو بصرف معاش لي ولأسرتي في أسرع وقت قبل فوات الأوان.

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