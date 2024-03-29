تطعيم 13 ألف رأس ضد الحمى القلاعية والمتصدعة بمطروح.. صور

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع التي بدأت منذ اسبوعين بالمحافظة وتستمر لمده شهر.

أوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه منذ بدء الحملة تم التنبيه على جميع الأطباء بالوحدات البيطريه التابعة للمديرية وعددها 16 وحدة رفع درجه الاستعداد والطوارئ لجميع الأطباء والعاملين، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة وصولا إلى جميع تجمعات الثروة الحيوانية بالقرى والتجمعات الصحراوية.

وأكد مدير المديرية أنه تم تحصين عدد 13005 رأس أغنام من بداية الحملة، مشيرا إلى استمرار أعمالها في تحقيق المستهدف حفاظا على الثروة الحيوانية.

تطعيم 13 ألف رأس ضد الحمى القلاعية والمتصدعة بمطروح

IMG-20240329-WA0007

IMG-20240329-WA0006

IMG-20240329-WA0005

IMG-20240329-WA0004