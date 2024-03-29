الكشف الطبي بالمجان على 1513 مواطنا في قافلة بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية التى تم اطلاقها خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور، ضمن خطة شهر مارس الجارى.

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت 11 عيادة بعدد 9 تخصصات طبية تردد عليها 1513 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل 21 حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 173 حالة و فحص 41 حالة بالأشعة و60 حالة أخرى بالسونار وإجراء 383 تحليل بمعمل الدم و27 تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 107 مواطن.

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وواصلت مديرية الصحة في محافظة دمياط في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية امام المساجد وفى المصالح الحكومية خلال شهر رمضان طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات ومشروعات الصحة العامة وتحت إشراف الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد والدكتورة دينا ابوصير مديرة إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات بمديرية الصحة.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ان الفرق المتنقلة لمبادرات الصحة العامة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الإصابة بأورام الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم للعاملين بالمنشآت الحكومية والمصلين بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك حيث يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بدمياط لنشر الوعي المجتمعي بخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة وتيسير وصول خدماتها لمستحقيها من الفئات العمرية المستهدفة وذلك بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها ورفع نسب الشفاء وتحسين مستوى الحياة الصحية للأفراد والمجتمع.