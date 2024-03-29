شفط تجمعات مياه الأمطار بالمنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم، عن حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة الطقس السيء التي من تشهدها المحافظة.

وصرح المهندس محمد نجيب صالح، رئيس الشركة، أنه تم الدفع بجميع فرق العمل والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين والأنفاق، وذلك لمنع إعاقة حركة المواطنين.

وأكد صالح أن الشركة تتلقى أي بلاغات عن أماكن تجمع الأمطار للتحرك فورًا لشفطها وكسحها، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم خلال موجة الطقس السيء.

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