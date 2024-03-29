القبض على عاطلين لسرقتهما الشقق والسيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطلين تخصصا في سرقة السيارات والشقق بأسلوب المفتاح المصطنع في شبرا الخيمة ومدينة العبور، وجرى التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارين بواقعتين سرقة، تبين أن الأول تمكن ضبط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على عاطل بتهمة سرقة إحدى السيارات المملوكة لأحد المواطنين من أسفل مسكنه بأسلوب المفتاح المصطنع وأرشد عن السيارة، وجرى ضبطها وتحرر المحضر اللازم.

كما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بطبط عاطل يتسقل مركبة تروسيكل يقوم بسرقة الشقق المغلقة بدائرة القسم، وجرى ضبط التروسيكل، وتبين أنه يقوم باستإجاره لنقل المسروقات عليه وبيعها لعميل له سيء النية، وجرى ضبطه هو الآخر وأرشد عن المسروقات والتحفظ عليها.