دراسة طبية تكشف عن أكثر الأعراض شيوعا لسرطان الكلى

كشفت دراسة طبية حديثة عن أكثر الأعراض شيوعا لمرض سرطان الكلى وطرق الوقاية والعلاج لتجنب تقدم المرحلة المرضية .

وقال الدكتور أنطون إيفانوف أخصائي طب وجراحة الأورام إن الأعراض الأساسية لسرطان الكلى تظهر في مرحلة متقدمة أي عندما يصبح حجم الورم كبيرا جدا وان هذه الأعراض هي ثالوث كلاسيكي - بيلة دموية وتغير في لون البول بسبب اختلاط الدم وتكوين واضح وألم خفيف في موقع الكلى وغالبا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بارتفاع مستوى ضغط الدم و يمكن أن يسبب الورم بالضغط على الأوعية الدموية وارتفاع دائم بمستوى ضغط الدم الشرياني ولا يمكن تخفيضه عن طريق العلاج التقليدي بالإضافة إلى تجلط الدم في الوريد الأجوف السفلي والأوردة العميقة في الساقين.

ويضيف أنه للأسف لا يزال معدل تشخيص سرطان الكلى في المراحل المبكرة أقل بكثير مما هو مطلوب ولا يكشف سرطان الكلى عن نفسه في مرحلة مبكرة وغالبا يكتشف المرض عن طريق الصدفة أثناء الفحص الوقائي.

ولذلك يجب إجراء فحوصات منتظمة للوقاية من المرض والكشف المبكر للحالات المرضية

بالاضافة إلى أن تطور تلك الحالة المرضية تفقد المصاب الوزن من دون مبرر كما يعاني من التعب المزمن والتعرق والحمى .