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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة أصيبت فى حريق شقة بأبو النمرس

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة سيدة في حريق شقة سكنة بمنطقة أبو النمرس، واستعلمت عن الحالة الصحية للسيدة المصابة، وكلفت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وفحص اثاره لمعرفة اسبابه، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وأخرى إطفاء وجرى السيطرة على الحريق، والذي تسبب في إصابة مالكة الشقة بحروق وتم نقلها إلى المستشفى.

إصابة سيدة حريق شقة سكنية ابو النمرس