"العسومي" يبحث مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي سبل تعزيز التعاون في جنيف

بحث عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع توليا أسكون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تشمل العديد من مجالات التعاون المشترك، يأتي في مقدمتها تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وبناء قدرات البرلمانيين، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب.

وجاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمع بين "العسومي" مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على هامش اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.

وخلال المباحثات، أكد "العسومي" على أهمية استضافة الدول العربية المزيد من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، استناداً إلى التجربة الناجحة في استضافة مملكة البحرين اجتماعات الاتحاد قبل الماضية، حيث أشادت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بهذه التجربة، التي وفرت لها مملكة البحرين كل عوامل النجاح، مؤكدة دعمها لاستضافة الدول العربية المزيد من اجتماعات الاتحاد خلال الفترة القادمة.

كما أكد "العسومي" على ضرورة أن يكون للدول العربية تمثيل أكبر في الأجهزة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي، استناداً لما تمثله البرلمانات العربية من كتلة تصويتية مهمة داخل الاتحاد، كما اقترح تعديل بعض أنظمة التصويت داخل الجمعية العامة للاتحاد، على نحو يسمح بأن تتبنى اجتماعات الاتحاد القضايا التي تعكس مصالح الدول العربية والدول النامية بشكل عام، والتي يجب أن تنعكس مصالحها مع ما تمثله من وزن نسبي في الاتحاد البرلماني الدولي.

ومن جانبها، أكدت توليا أسكون أن البرلمان العربي يقوم بدور فاعل ومهم في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ويمثل مصالح شريحة مهمة من البرلمانات العربية، معربة عن تطلعها إلى تفعيل آليات التعاون مع البرلمان العربي في العديد من المجالات التي تخدم تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية.

وأشارت إلى أن المقترحات التي تقدم بها رئيس البرلمان العربي هي محل دراسة من قبل بعض اللجان المعنية بتطوير الأنظمة الرئيسية الخاصة بالاتحاد .

وشارك في اللقاء من البرلمان العربي معالي النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ومعالي النائبة شيخة الجفيري عضو البرلمان العربي، والدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة الدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.