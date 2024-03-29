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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

مقتل 42 سوريًا جراء غارة جوية إسرائيلية شمال البلاد

غارة جوية إسرائيلية
غارة جوية إسرائيلية
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سقط 42 قتيلا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الجمعة مواقع عدة قرب حلب في شمال سوريا، في حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: "قتل 36 من القوات الحكومية و6 من حزب الله اللبناني، جراء الضربات الإسرائيلية التي طالت مستودعًا للصواريخ لحزب الله اللبناني ويقع بالقرب منه مركز للتدريب" في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي.

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 01:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".
أضاف المصدر "تزامن العدوان مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".

أشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

غارة جوية إسرائيلية شمال سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان