الاستعلام عن صحة سيدتين أصيبتا أعلى مركب سياحي بالعجوزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة سيدتين في حادث أعلى مركب به مطعم بالقرب من كورنيش النيل بالعجوزة، وأمرت بضبط العاملين على المركب وشهود العيان المحيطة بمسرح الحادث للاستماع إلى إفادتهم، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابتين تمهيدًا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأ الحادث بتلقي الإدارة العاملة لمباحث الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى أحد المراكب السياحية أسفر عن سقوط مصابين.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة سيدة تدعى "ياسمين.إ" ٤٣ سنة بجرح قطعي بالوجه، و"أميرة.ع"، ٤١ سنة بجرح قطعي بالوجه واليد جراء حادث أعلى مركب بأحد المطاعم.

نقلت المصابتين إلى المستشفى للعلاج تمهيدا لسماع أقوالهما والوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة والتحقيق.