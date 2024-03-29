سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 29 مارس 2024

واصل سعر الدولار أمام الجنيه استقراره اليوم الجمعة إجازة البنوك على نفس مع أسعار أمس الخميس.

وجاء أعلى سعر دولار أمام الجنيه حوالي 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع، فى مصرف أبوظبي الإسلامي والتنمية الصناعية"، و بنك الكويت الوطني NBK، مسجلا 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع.

كما متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري،نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع، في بنوك "العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، البركة" .

أما بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، قناة السويس، مصر، الأهلي، العربي الأفريقي الدولي، كريدي أجريكول، الإسكندرية" فسجلت ثاني أقل سعر بلغ 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

كما سجل فى كلا من بنك "سايب، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، HSBC، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات"، بلغ ثالث أقل سعر 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

أما في بنك القاهرة ، فقد بلغ متوسط سعر الدولار 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.