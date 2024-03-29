بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 9 أشخاص واحتراق منزل في مشاجرة بالفيوم

سيطرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، على مشاجرة في عزبة بشير التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضه بمركز طامية بسبب الخلاف الجيرة، أسفرت عن إصابة 9 أشخاص بإصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة واحتراق منزل، وتمَّ ضبط الأفراد المتشاجرين ونُقِل المصابون للمستشفى.



وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة تفيد بنشوب حريق بمنزل بعزبة بشير صالح التابعة لقرية الروضة دائرة مركز شرطة طامية ووجود مصابين.



فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية ورفقته رجال المباحث برئاسة العقيد محمد ثروت مفتش المباحث والرائد أحمد صوفي رئيس مباحث المركز وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب نتيجة خلاف بين أسرتين بسبب الجيرة على أثر ذلك قام أحد أطراف المشاجرة بإضرام النيران بأحد منازل الطرف الآخر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وضبط أطراف المشاجرة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم.



وتمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر في بدء المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.