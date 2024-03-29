فلسطين.. إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل.

واستشهدت سيدة فلسطينية وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا شمال قطاع غزة.

ومساء أمس الخميس، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع على المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في بلدة العوجا شمال أريحا، بالتزامن مع إغلاقها مداخل المحافظة منذ الصباح، كما قام الاحتلال بتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها وأطلق الاحتلال القنابل المضيئة في سماء البلدة، وأغلقت مداخلها كافة، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع.

ونفذت طائرات الاحتلال الحربية قصف استهدف مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا شمال قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف شهيدة وعدد من الإصابات.

وأعلنت وكالة الأونروا، أن اليونيسف أكدت أن 13،750 طفلًا قتلوا حتى الآن بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.