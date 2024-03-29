«المعلم» الحلقة 18| دهب ومنعم يشاركان مصطفى شعبان في تجارة السمك وصديقة زمزم تكشف سر مرضها

بدأت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "المعلم" بكشف صديقة زمزم سرها، وأخبرت والدها أنها مريضة بسرطان الدم وأنها أخفت عنهم الأمر طوال تلك الفترة، حتى لا يشعرون بالقلق والخوف عليها.

وقالت صديقتها: "زمزم رافضة العلاج لكن الدكاترة قالوا أن فيه أمل، لازم حد منكوا يقنعها أنها تتعالج"، جمع مشهد مؤثرًا آخر بين زمزم ووالدها وحاولت أن تعتذر له عن إخفاء سر مرضها، وطلبت منه ألا يبلغ المعلم.

توالت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "المعلم" بمشاركة دهب ومنعم والمعلم في محل معلم بشر بمبلغ "350 ألف" جنيه، حتى يجدد تجارة السمك مرة أخرى، وعلى جانب آخر مازالت حالة المعلم قلاش حرجة بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.