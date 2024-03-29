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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دورى روشن.. طارق حامد مع «ضمك» في مواجهة «الخليج»

طارق حامد
طارق حامد
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، نحو عودة منافسات الدورى السعودى لكرة القدم "روشن"، بمواجهة قوية، بين فريق ضمك ونظيره الخليج، يسعى كل فريق منهم لاقتناص الثلاث نقاط، فى الجولة 25 لمصالحة جماهيره وزيادة حصيلته التهديفية.

حيث يستضيف فريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه طارق حامد لاعب المنتخب الوطنى، نظيره الخليج، وذلك على ملعب " استاد نادي ضمك بخميس مشيط".

ويحتل فريق ضمك المركز السابع برصيد 34 نقطة، بينما يقع الخليج فى المركز العاشر برصيد 28 نقطة.
ويحل فريق الرائد صاحب المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة، ضيفًا على نظيره الأخدود، صاحب المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة.

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