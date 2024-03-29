دوري روشن| الأهلي يبحث عن مصالحة جماهيره أمام الاتفاق

تعود، اليوم الجمعة، منافسات الدوري السعودي لكرة القدم "روشن"، بمواجهة قوية، بين فريق الاتفاق ونظيره الأهلي، حيث يسعى كل فريق منهم لاقتناص الثلاث نقاط، فى الجولة 25 لمصالحة جماهيره وزيادة حصيلته التهديفية.

ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد، مواجهة فريق الاتفاق بضيفه الأهلى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم.



ويسعى فريق الأهلى، لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة فى الجولة الماضية أمام النصر، بهدف دون رد، سجله الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ويأمل الأهلى فى حصد الثلاث نقاط، من اجل الحفاظ على تواجده فى المركز الثالث الذى يحتله 47 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن الاتحاد، بعد ان حصدهم من 24 جولة، حقق الفوز فى 14 جولة، والتعادل فى 5 والهزيمة فى مثلهم.



بينما يحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدها من 9 انتصارات، والتعادل فى 8 جولات و7 هزائم.