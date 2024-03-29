دوري روشن.. اتحاد «حجازي» يستضيف الفيحاء

تعود، اليوم الجمعة، منافسات الدوري السعودي لكرة القدم "روشن"، بـمواجهة فريق الاتحاد بنظيره الفيحاء، يسعى كل فريق منهم لاقتناص الثلاث نقاط، فى الجولة 25 لمصالحة جماهيره وزيادة حصيلته التهديفية.



ففي تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، يستضيف فريق الاتحاد، المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطنى، نظيره الفيحاء، وذلك على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى السعودى.



وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 8، قد انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.



حيث يسعى فريق الاتحاد لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التى حققها فى آخر 6 جولات، بعدما حقق الفوز فى 5 مباريات من أصل 6.



ويحتل فريق الاتحاد المركز الرابع، برصيد 43 نقطة، حصدها من 24 جولة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة، والتعادل فى 4 جولات، والهزيمة كانت حاضرة فى 7 منها، أحرز 48 هدف وزارت الكرة شباكه بـ 33 هدف.



بينما يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 32 نقطة، حصدها فى من 24 جولة، بعد الفوز فى 8 جولات والتعادل فى مثلهم والهزيمة 8 ايضًا.