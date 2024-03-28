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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعى

رئيس جامعة بنها يتفقد
رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية
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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها مساء اليوم جولة تفقدية بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل قسم الاستقبال والطوارئ.
واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعى.

 كما اطمأن من المواطنين على جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم في أقسام الاستقبال المختلفة.
ووجه " الجيزاوى " الشكر للأطقم الطبية والتمريض لما قدموه من رعاية صحية وخدمات طبية تجاه المرضى.
جاء ذلك بحضور  الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى الجامعى.
 

الاستقبال والطوارئ الدكتور عمرو الدخاخني