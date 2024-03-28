سفير أرمينيا بالقاهرة: وصول 30 طن مساعدات إنسانية لغزة إلى مطار العريش

وصلت اليوم الطائرة المحملة بأكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية من قبل جمهورية أرمينيا إلى سكان غزة إلى مطار العريش العسكري في مصر.

واستلم سفير أرمينيا لدى مصر هراتشيا بولاديان المساعدة في المطار وسلمها مع طاقم الطائرة إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، والتي سوف تقوم بتنظيم نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المعنيين في غضون يوم أو يومين.

وتشمل المساعدات أغذية وأدوية ومستلزمات طبية.

و قد أعلن قرار حكومة جمهورية أرمينيا حول تقديم المساعدة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أثناء لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية إلى مصر في يومي 5-6 مارس.