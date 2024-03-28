الزراعة: حالة من التقلبات الجوية بدءًا من اليوم الخميس

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، أنه ستبدأ اليوم الخميس بعد الظهر حالة من التقلبات الجوية، من أقصى الساحل الشمالي الغربي وتتجه شرقاً لتشمل (السلوم – سيوه – مطروح – غرب الإسكندرية)، ثم الظهير الصحراوي للدلتا (العالمين – الضبعة – برج العرب - النوبارية – وادي النطرون)، وممكن تصل إلى داخل الدلتا والقاهرة واحتمال شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف).

مظاهر حالة التقلبات:

أمطار من متوسطه الي غزيره علي السواحل الشمالية والصحراء الغربية وقد تصل إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

درجة الحرارة :

ارتفاع قوي في درجات الحرارة وتكون ذروة الموجه الحارة تصادم في كتل هوائية باردة غرباً وحارة جافة

هبات رياح قوية:

متوقع نشاط قوي لرياح مثير للرمال والاتربة علي اغلب الانحاء الجمهورية الخميس اخر النهار وليلاً وطوال يوم الجمعة لذلك يرجي من مرضي الجيوب الأنفية الحذر .

أهم الاحتياطات والتوصيات:

اهم توصية هو عدم ري القمح يومي الخميس والجمعة تحت أي سبب ( كذلك التوقف عن ري الفول البلدي والشمر والكراوية ) والتوقف عن الرش تماماً لكل المحاصيل.