كولر: الأهلي يواجه سيمبا في ظروف صعبة وهدفنا التأهل لنصف النهائي

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريق سيمبا التنزاني من الأندية القوية في إفريقيا، وأن الأهلي سبق أن واجهه مؤخرا في الدوري الإفريقي، والجهاز الفني يعلم إمكاناته جيدا؛ ولهذا ستكون مباراة الغد صعبة للغاية.

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الأهلي يخوض المباراة في ظل ظروف الطقس الصعبة، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في تنزانيا ورغم هذا لابد أن نقدم أفضل ما لدينا دائما في الملعب.

وشدد كولر على أن الأهلي هو حامل لقب البطولة، ونحن استعدينا جيدا لهذا اللقاء ويجب أن نودي بأفضل شكل وتركيز كبير، ولا نفكر في أي أمر آخر، أو أي صعوبات قد تؤثر علينا.

وأشار مارسيل كولر الى ان سيمبا من الفرق القوية، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين وسبق أن واجهناه مرتين من قبل في بطولة الدوري الإفريقي، وانتهت المواجهتان بالتعادل، وهو ما يؤكد أن فريق سيمبا يقدم مستوى متقارب من الأهلي.

وتحدث كولر عن الغيابات الأهلي مؤكدا أن هناك غيابات مؤثرة، ولكن لدي ثقة في كل عناصر الفريق لتعويض الغيابات والإصابات، وجميع لاعبي الأهلي على نفس المستوى ويستطيعون تقديم المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف كولر أن مباراة دور الثمانية من شوطين، ونتمنى أن نقدم كل ما لدينا في مباراة الغد، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة.