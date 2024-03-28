السياحة: الثلاثاء المقبل آخر موعد لقبول اعتذارات الحجاج

أعلنت وزارة السياحة والاثار أن آخر موعد لقبول اعتذار الحجاج الفائزين في قرعة الحج السياحي لموسم ١٤٤٥هـ هو يوم الثلاثاء المقبل، الموافق ٢ ابريل ٢٠٢٤، وذلك حتى يتسنى للوزارة إنهاء الاجراءات الخاصة بالبوابة الموحدة للخارج، عبر المسار الإلكتروني السعودي.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام الشركات السياحية التي لديها حجاج رغبت في الاعتذار في الحج خلال الفترة الماضية بسرعة إخطار الإدارة المركزية للشركات السياحية في الوزارة بتفاصيل بيانات الحجاج التي طلبت الاعتذار.

وقالت الوزارة في خطاب وجهته إلى غرفة شركات السياحة إنه في حال ثبوت أي اعتذارات فعليه بين الحجاج ولم تقم الشركة بإخطار الإدارة المختصة وعمل الخطوات واجبة الاتباع في هذا الشأن فإن الوزارة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه تلك الشركات وذلك في ضوء جهود الوزارة.

وكانت الوزارة قد شددت على ضرورة التزام شركات السياحة بالتوقيتات المعلنة من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن إنهاء إجراءات موسم الحج 1445 هـ، والترتيبات المتعلقة بالحجوزات وتحويل الأموال، وذلك للاستعداد المبكر للموسم.

وتلقت وزارة السياحة، تعميم وزارة الحج السعودية والذي أكد على أن مرحلة إصدار تأشيرات الحجاج قد بدأت منذ 20 شعبان 1445 هـ، وسوف تنتهي في 20 شوال، وذلك وفقا للمخطط الزمني المعلن من وزارة الحج والعمرة، مطالبة الشركات السياحية المنفذة بضرورة تغذية حساباتها على المسار الإلكتروني من خلال حساب موحد لمكتب شؤون الحج.

وبدورها، خاطبت غرفة شركات السياحة اليوم، كافة الشركات المنفذة لبرامج الحج مطالبة إياها بسرعة إيداع وتحويل كافة قيم الخدمات المقدمة للحجاج من سكن ونقل وطوافة ورسوم إصدار التأشيرة والتأمين، بنسبة 100%، وذلك بحد أقصى يوم الخميس 28 مارس الجاري، الموافق 18 رمضان، حتى يتسنى للغرفة إنهاء إجراء التحويل إلى المملكة العربية السعودية وتغذية حسابات الشركات بالمسار الإلكتروني.

وأكدت الغرفة، أن عملية تحويل الأموال تستغرق وقتا طويلا وإجراءات عديدة، بخلاف ما تتضمنه الفترة المقبلة من إجازة عيد الفطر، وحتى تتمكن الشركات من إبرام عقود الطوافة والسكن والنقل وتكوين حزم الخدمات، واستصدار تأشيرات الحجاج قبل حلول 20 شوال، محذرة: "وتخلي الغرفة مسؤوليتها عن إمكانية وصول أي مبالغ إلى محفظة الشركات بالمسار الإلكتروني يتم إيداعها أو تحويلها بعد الخميس 28 مارس، كما تتحمل الشركة كافة مسؤوليتها أمام الحجاج ووزارة السياحة، والجهات المعنية، بشأن إصدار تأشيرة الحجاج".