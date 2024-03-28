"إيجاد" يعتمد معمل التشخيص البيطري بجامعة بنها طبقا للمواصفات الدولية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اعتماد معمل التشخيص البيطري بالجامعة من المجلس الوطني للإعتماد إيجاك طبقاً للمواصفات الدولية ISO / IEC.

وقال "الجيزاوي" إنه جرى اعتماد المعمل في بعض الاختبارات السيرولوجية لتشخيص بعض الأمراض الفيروسية في سيرم الحيوانات وبعض الاختبارات البكتيرية لفضلات الحيوانات وذلك وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري ومنسوبي الكلية على جهودهم المبذولة في اعتماد المعمل، موجها بتعظيم الاستفادة من المعمل فى العملية التعليمية والبحثية.

وكانت كلية الطب البيطرى قد استقبلت فريق زيارة التقييم الأساسية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، برئاسة الدكتور عمرو محمد حنورة الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، والدكتورة مها أبوالنجا الباحث بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.