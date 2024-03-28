بكين: الفلبين سبب التوتر في بحر الصين الجنوبي

اتهمت وزارة الدفاع الصينية الفلبين، بأنها السبب وراء تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي لما تقوم به من استفزازات.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان «الاستفزازات التي يقوم بها الجانب الفلبيني هي السبب المباشر لتفاقم التوترات في الآونة الأخيرة في بحر الصين الجنوبي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: «لن تسمح الصين للفلبين بفعل ما تريد، وقد ردّت بطريقة معقولة وحازمة».

وتابعت: «معتمداً على دعم قوى خارجية... انتهك الجانب الفلبيني الحقوق بشكل متكرر وتسبب باضطرابات في البحر ونشر معلومات كاذبة لتضليل تصور المجتمع الدولي للمسألة التي تتفاقم».

بينما أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الخميس، أن بلاده لن تسمح للصين «بإسكاتها».

وأوضح في بيان بعد مشاورات مع دول حليفة «لن نسمح لأنفسنا بالصمت أو الخضوع أو الاستعباد».

ووقع حادث السبت قبالة ساحل جزيرة سيكند توماس المرجانية المتنازع عليها أثناء مهمة فلبينية لإمداد القوات المتمركزة على سفينة «بي آر بي سييرا مادري» الحربية.

وقالت الفلبين، إن خفر السواحل الصينيين اعترضوا سفينة الإمداد وألحقوا أضراراً فيها باستخدام خراطيم مياه، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود.

من جهته، وصف خفر السواحل الصينيون مناورتهم بأنّها «اعتراض وطرد مشروع لسفينة أجنبية حاولت الدخول بالقوة إلى المياه الصينية».

وتملك بكين ومانيلا تاريخاً طويلاً من النزاعات بشأن بحر الصين الجنوبي ووقعت مواجهات متكررة بين سفن تابعة لهما قرب جزر مرجانية صغيرة متنازع عليها في الأشهر الأخيرة.