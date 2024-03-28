تموين البحيرة: تحرير 136 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمستودعات الغاز لضبط الخارجين عن القانون.

وقال محمد عبد العال مدير المديرية ، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه قد تشكلت 15 حملة تموينية تمتد على جميع الأصعدة التجارية والمخابز البلدية والأسواق في المحافظة، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 136 محضرًا وتقريرًا بشأن المخابز، و35 محضرًا بشأن الأسواق، و18 محضرًا بشأن المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المرصودة.

وأكد مدير المديرية، أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص المستمر على ضبط الأسواق ومراقبة السلع الاستراتيجية الأساسية، وضمان وصول الدعم للمستحقين وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتجات المعروضة في السوق.