مانشستر يونايتد يستهدف لاعب ريال مدريد

يسعى نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع الأسبانى خوسيلو لاعب ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم صفوفه، حسبما ذكرت بعض التقارير.



ويلعب المهاجم خوسيلو فى صفوف ريال مدريد، على سبيل الإعارة من نادى إسبانيول، والتى من المفترض ان تنتهى بنهاية الموسم الحالى.



وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن مانشستر يونايتد أرسل وفدا إلى مدريد لمتابعة بعض اللاعبين ومنهم خوسيلو، واعطاء تقرير من أجل اتمام التعاقد معهم أو من عدمه.



ويعمل هذا الوفد المبعوث من مانشستر يونياتد على معرفة وضع خوسيلو وسعره الحالي، من اجل وضعه بديلا لراسموس هويلاند،.



ويتمتع خوسيلو بلياقة بدنية جيدة، تتناسب مع مجريات الدورى الإنجليزى، الذى لعب له 4 مواسم مع فريقى ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد قبل الانضام لأسبانيول.



ولم تظهر أى بوادر حتى الآن من قبل ريال مدريد من اجل ضم خوسيلو نهائياً من أسبانيول، بعدما اشار اللاعب فى أكثر من مناسبة أن الميرينجى نادي طفولته الذي دعمه كثيرا.