بن ناصر يشعل الصراع بين الأندية السعودية وأرسنال

كشفت بعض التقارير الإيطالية، اليوم الخميس، أن أندية الدورى السعودى، قررت الدخول فى منافسة شرسة مع نادى أرسنال الإنجليزى، من أجل ضم النجم الجزائري بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" فى تقريرها، أن الجزائرى إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالى، يحظى باهتمام كبير من أرسنال والأندية السعودية.

كان نادى ميلان قد أبدى رغبته ببيع بن ناصر مقابل 50 مليون يورو، فى ظل عقده الممتد مع النادى حتى 2027.

ولم يكشف التقرير الإيطالى، عن أسماء الأندية السعودية الراغبة فى ضم بن ناصر، إلا أنه أقر بتقدم أرسنال فى سباق الظفر بخدمات اللاعب.

وكان بن ناصر لاعباً فى صفوف أرسنال فى عام 2015 وحتى 2017، قبل أن يستقر مع ميلان منذ عام 2019.